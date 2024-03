Jõekaldale istutatud, üleujutusi taluvatest puudest kolm on praeguse seisuga surnud. Saatuslikuks ei saanud neile inimkäsi ega ülemäärane veeväli. Tõenäoliselt muljusid need katki jääkamakad, mille keskele nad suurvee ajal jäid. Kui üks puudest on tüve alaosast pooleks murdunud ühest kohast, siis kahe puuhakatise tüvi on jääkihtide vahel murtud mitmest kohast.