Kuna tuulikuid on kokku 38 ja nende osad suuremõõtmelised, tuuakse neid Eestisse laevadega mitmes jaos. Praeguseks on saabunud esimesed veosed tuulikute torniosade, gondlite ja labadega. Veosed jätkuvad lähinädalatel.

“Ühe tuuliku laba pikkus on 80 meetrit. Igal tuulikul on kolm laba, seitse torniosa, peale selle gondel ja muud osad, nii et ainuüksi ühe tuuliku osi veab mitu veokit,” selgitas Enefit Greeni tuuleenergia vanemprojektijuht Janek Lillemägi logistilist proovikivi.