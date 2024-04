Ohtlik teelõik muutub peagi turvalisemaks

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa ütles, et ohutumaks sõidutee ületamiseks paigaldatakse 70 alasse kiiruskaamerad. “Need on plaanis paika saada selle aasta jooksul, kuid praegu on veel vara täpsemalt öelda, millal need tööle hakkavad,” märkis ta ja lisas, et tänavu rohkem kiiruskaameraid Pärnumaale paigaldada ei plaanita.