Kaitseliidu noored vallutavad mitu Pärnu linnaosa

Kuuendat korda toimuva võistlusmatka eesmärk on noortes huvi äratada nii üleelamisoskuste ja matkatarkuste kui orienteerumise vastu. Sedapuhku näidatakse oma osavust ja skautlike oskuste tundmist reedest pühapäevani Vana-Pärnus, Ülejõel ja Kesklinnas ning Audru osavallas. Sirge Siht toob oma oskusi proovile panema 70 noort. Korraldajaid on poolesaja ringis.

Kaitseliit loodab, et noorte võistlusmatk pärnakaid ei häiri, ning tänab kõiki kannatlikkuse eest juba ette. "Ei ole vaja muretseda, et sõda on meie õue peale jõudnud ja koputab uksele," rahustab võistluse teavituspealik Mehis Born ja kutsub kõiki pühapäeva hommikul Vallikääru aasale, et kaitsetahtega noortele kaasa elada.