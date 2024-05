Poliitiline raskekahurivägi võtab avalikul valimisdebatil sihikule rohepöörde

“Debatt tõotab tulla huvitav, sest sellest võtab osa neli tööd lõpetava parlamendi liiget, kelle sõnade järgi on rohepööret puudutavad otsused praeguse koosseisu ajal tehtud ja debatt on neile aruandmise koht. Europarlamendi uuel koosseisul tuleb hakata neid otsuseid ellu viima,” arvas Länts.

Seni toimunud Postimehe avalikel väitlustel on luubi all olnud õigusriik ja julgeolek. 23. mail Tallinnas Postimehe maja galeriis toimuva viimase valimisdebati teema on euroopalik eluviis.