Kodutee käpakeste alla võtmist ootab imeilus Lily

Märtsi viimasel nädalal Saari külast Pärnumaa koduta loomade varjupaika jõudnud kassi kaunis kolmevärviline kasukas on pehme ja pikakarvaline. Niisamuti on kohev tema uhke saba. Umbes kaheaastase kassikese pikad kaardus vurrud ja rinnaesine on piimvalged ja silmad kollakad.