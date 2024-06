Rohevesinik tähendab seda, et selle tootmiseks kasutatakse päikesepaneelide või tuulikute salvestatud energiat. Praegu toodetakse vesinikku maagaasist, kuid see pole loodussõbralik. Kalma rääkis, et gaasist ühe kilogrammi vesiniku tootmisel eraldub õhku kümme kilogrammi süsinikdioksiidi.