Ragn-Sells pole linnale öelnud, kas jätkab Pärnus prügivedu

Poolteise aasta eest Pärnus riigihankega jäätmeveoteenuse enda kätte saanud Ragn-Sells soovib prügi kaalumise kavast loobuda või lepingu lõpetada, sest ees ootav muudatus, et tulevast kevadest hakkavad elanikud jäätmete eest maksma kaalu järgi, läheks prügifirmale liiga kalliks. Pärnu linnavõim leiab, et juba enne lepingu sõlmimist tulnuks arvestada, et 2025. aasta kevadel seisab ees üleminek kaalupõhisele veole.

Ragn-Sellsi juhatuse esimees Kai Realo selgitas, et prügifirma võttis hanke pakkumise tegemisel arvesse piiratud aja jooksul välja selgitatud võimalused, minemaks üle kaalupõhisele jäätmekogumisele. Ent praeguseks on selgunud, et tuleb teha toona arvatust ulatuslikumaid investeeringuid. Peale kaalude investeerida kaaludega varustatud autodesse ja automaatsesse andmete edastusse. Mahutid aga ümber vahetada standardmudelite vastu, et oleks teada, kui palju kaaluvad anumad tühjalt, ja varustada need kiipidega. See investeering ei tasu end nii lühikese ajaga ära. Pealegi on risk, et kaalumisele üleminek ei anna soovitud tulemusi ja Pärnu linn otsustab uuel hankel kaalumisest loobuda. Või ei pruugi Ragn-Sells järgmise perioodi hanget võita ja kuna pole teada ühtegi teist kohalikku omavalitsust, mis prügi kaaluda sooviks, tuleks kõik Pärnus tehtud kulud kanda Ragn-Sellsil.