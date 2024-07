Mure: bussijaama paigaldatud valdas keerab südalinna liiklussoonel hapniku kinni

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk tunnistas, et hiljuti paigaldatud tõkkepuude taha ootele jäävad bussid võivad aeg-ajalt liiklust Aia tänaval takistada, aga selle aja jooksul, mis valdase tööd on häälestatud, on mure leevenenud. Samuti on olukordi, kui bussid liiklust halvavad, jäänud märksa vähemaks.