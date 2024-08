Liitlaste mehitamata õhuvahendid teevad augustis Pärnumaal treeninglende

Watchkeeperid on 6,5 meetrit pikad ja nende tiibade siruulatus on 10,9 meetrit. Need kaaluvad 485 kilogrammi ja suudavad lennata 150 kilomeetri kaugusele oma juhtimisjaamast. WAtchkeeperid lendavad 4,8 kilomeetri kõrgusele ja püsivad õhus 14 tundi.