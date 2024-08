Aastakümneid üheks suvepealinna tunnusmärgiks olnud Supeluse tänava kaseallee on oma aja ära elanud: arboristid asusid täna hommikul puude halveneva seisundi ja võimaliku ohu tõttu üksikute uudistajate silme all uulitsat ääristavaid kaski maha saagima. Kõrghaljastuse väljavahetamine on osa Supeluse tänava uuenduskuurist, mille Pärnu linnavalitsus on ette võtnud.