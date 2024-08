Koduotsija Kas kaunitar Zara võtab suve lõpuks kodutee jalge alla?

Zara koon on lumivalge, justkui oleks see äsja piimakaussi pistetud.

Halli-beeži-valgekirju Zara on rahuliku iseloomuga kassipreili, kes veel pisut inimpelglik. Varjupaiga töötajate jutu järgi on kass nende hoole all üha julgemaks muutunud. Siiski tuleb kodupakkujal arvestada, et uue inimesega harjumine ja miisu täieliku usalduse võitmine võtab pisut aega.