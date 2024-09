Kooliaasta alguses tuli politseinikel mõnigi reegel üle korrata

Pärnu politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Karin Uibo rääkis, et esimestel koolipäevadel olid peale patrullpolitseinike tänavatel piirkonna- ja abipolitseinikud. “Meie peamine eesmärk on, et koolitee oleks turvaline. Nii tuletame liiklejatele meelde, et kooliaasta on alanud ja tänavatel on taas rohkem liiklejaid,” selgitas ta.