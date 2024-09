Mars on tore kassihärra, kuid teiste kasside suhtes väga valiv ja seepärast elab ta praegu hoiukodus, kus pererahvas kirjeldab teda nii: Mars on väga armas, rahumeelne ja uudishimulik kass, kes tihtipeale käib inimestega tubades kaasas ja hoiab silma peal, mida keegi parasjagu teeb. Tõeline sõber ja kaaslane, kui just uneaeg vahele ei kipu. Paidest ei saa tema jaoks kunagi küll, sest igal võimalikul juhul viskab ta pikali ja ootab pai.