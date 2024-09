Rekordiline korterelamute renoveerimise taotlusvoor avaneb oktoobris

"Renoveerimine on vajalik hoonete süsinikujalajälje vähendamiseks, kuid ühtlasi aitab inimestel kokku hoida kommunaalkulude pealt. Kortermajade renoveerimine on ühistutele suur investeering, mis tõstab oluliselt elanike heaolu. Et kaua oodatud toetus jõuaks riigi igasse nurka ja Eesti inimesed saaksid elada kvaliteetsetes ja soojapidavates kodudes ka suurtest linnadest väljaspool, pöörame seekord erilist tähelepanu toetuse regionaalsele jaotusele," lausus taristuminister.

"Paneme toetusraha abil rohkem rõhku Ida-Virumaale, kahe meetmega kokku panustame sealsetesse korterelamutesse seekord lausa 25 miljonit eurot. See on vajalik, et ka Ida-Virumaal saaks renoveerimine hea hoo sisse. Sealsete kohalike omavalitsuste juhid kinnitasid mulle samuti, et riigi renoveerimistoetus on maakonda väga oodatud. Õiglase ülemineku fondi abil on seni panustatud eelkõige piirkonna ettevõtluse arengusse, kuid selle kõrval on väga oluline, et peale uute töökohtade oleks inimestele pakkuda kvaliteetseid elamispindu," rääkis Svet.