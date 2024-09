Pildid Vallikääru sild tõsteti paika

Vallikääru jalakäijate sild tõsteti paika. Väliselt on uus konstruktsioon vanaga sarnane, kuid materjaliks puidu asemel metall.

Pärnu Vallikääru jalakäijate sild on pikalt peavalu valmistanud. Nüüd ette võetud uuenduskuur on jõudnud nii kaugele, et uus sillakaar, sel korral metallist, sai paika.