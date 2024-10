Kuumasaare mõju leevendamiseks rajati Kaubamajaka parklasse kõrghaljastusega rohesaared

Linnade üha süvenevast kuumasaarte probleemist on kliimamuutuste eksperdid viimastel aastatel rääkinud aina enam nii oma valdkonna kokkusaamistel kui laiemalt meedias. Pärnus lahati teemat näiteks mullu sügisel Pernova loodusmajas Euroopa Komisjoni projekti "Regions4Climate" seminaril. Keskkonnaagentuuri 2014.–2019. aastal tehtud Eesti linnade soojussaarte uuringust selgub aga, et Pärnu üks suuremaid kuumasaari asub just Papiniidu tööstuspiirkonnas, sealhulgas Kaubamajaka parklas.