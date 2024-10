Nimelt sai Palmiste kõne merebioloog Jüri Tensonilt, kes oli tema taaskasutusvaimustusega kursis. Tenson mainis, et Pärnu rannas leidub palju vanu, osaliselt mädanenud ja vettinud puitpiirdeid. Ta küsis, kas Palmiste oleks huvitatud neist midagi ilusat looma. “Kui kuulsin, et need on pikalt olnud vee ja liiva sees, olin müüdud. Sõitsin juba samal õhtul kohale ja tõstsime mehega need peale,” meenutas ta.