Suur lugu Riik astub Pärnu miljarditehase suunas kindlaid samme, samal ajal võitlevad looduskaitsjad haruldase metsatüki eest

Hollandi ettevõte Power2X soovib Pärnusse rajada Euroopa suurima metanoolitehase. Praeguste plaanide järgi alale, kus asub puhkemets 11,3 hektari vääriselupaikadega. Tähtsad ninad nii linnavalitsusest kui ministeeriumist löövad käsi kokku ja leiavad, et see on võimalus, mida kindlasti ei tohi peost lasta. Looduskaitsjad hoiavad kahe käega peast kinni ja loodavad, et veel on võimalik teerull peatada.