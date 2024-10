Ministeerium soovib kergitada Pärnumaal bussipileti hinda

“Pärnu linn ei ole huvitatud linnaliinidel piletihinna tõusust, sest hiljutine parkimisreform näeb ette ühistranspordi kasutamise soodustamist. Järsk hinnatõus, mis ei too eriti tulugi, töötab vastu ühistranspordi populariseerimisele,” märkis Kärpuk. “Praegu on Pärnu 30 päeva parkimispilet niisama kallis kui bussisõidu kuukaart. Mis sõnumi see saadaks, kui teeme bussipileti kallimaks kui parkimistasu?”