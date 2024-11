Vabatahtlik kalakaitsja pistab kalade nimel rinda kobraste, röövpüüdjate ja murdunud puudega

Probleemsed kohad leiab palju aega jõgede ääres veetev Lillemets enamasti ise, kuna kõnnib maha palju kilomeetreid korraga. "See on ebamugav, aga seal on võimalik käia," kinnitab ta. Takistusest annab märku nii voolukiirus kui veetase. "Kui vesi seisab, võib eeldada, et üleval pool hoiab miski vett kinni. Või kui veetase on harilikust kõrgem või madalam, võib aimata, et kuskil midagi seda põhjustab," täpsustab ta.