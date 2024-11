Koduotsija Veetlev Saffron on valmis südameid vallutama

Saffron tähendab inglise keeles vürtsi- ja värviainet andvad safranit. Kas kassi karvkattes olev beežikaskollane värv talle nimepanemiseks idee andis, ei ole teada. Küll on teada, et kolmevärvilised kassid on valdavalt emased. Ainult üks 3000 kolmevärvilisest kiisust on isane.