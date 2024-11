Pärnu liigub lehepuhuritest loobumise suunas

Viimasel Pärnu linnavolikogu istungil tegi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volinik Robert Kiviselg ettepaneku kasutada lehekoristusel juba tänavu müra ja heidet tekitavate puhurite asemel muid lahendusi. Kiviselg seletas, et probleem on just Pärnu kesklinnas, kus Koidula pargi ümbruses paikneb mitu kooli ja puhurite täristamine õppetundide ajal segab nii lapsi kui õpetajaid. Probleem on igasügisene ja kestab nädalaid, kuna lehed ei lange puudelt ühe ropsuga. Kiviselja mõte oli sel teemal müksata linnavalitsust, et ametnikud tegeleksid kodanike murega.