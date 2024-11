Endla uuslavastus kaasab publikut ja näitlejate rollid selguvad laval

Näitlejad on tõepoolest mitmeks rolliks valmis: läinud neljapäeval esietendusel täitis ema osa Kadri Rämmeld ja vanaemana astus üles Carmen Mikiver. Laupäeval oli aga vastupidi. Seega võib tükki mitu korda vaatama minna, sest on võimalus, et järgmisel korral on rollijaotus teistsugune. Selline vimka haakub ülihästi tüki sisuga, sest kõik, mis laval toimub, on viguriga.