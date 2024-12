Tootsi 100miljonist kasvuhoone investeeringut ei paista tulevat

Mullu tutvustati Põhja-Pärnumaa vallavolikogus investeeringuplaani rahvaesindajatelegi. Smart Power Farmi tegevjuht Malte Binting selgitas üle aasta tagasi videosilla teel, et kavas on ehitada kasvuhoone, mis põhineb mahepõllumajandusel ehk ei kasuta eraldi väetisi, ja kombineerida tootmine seene-, kala- või putukakasvatusega. Binting rääkis, et veel selgub, mida täpsemalt kasvatama hakatakse, kuna mõtet arutatakse nii kohalike poodide kui restoranidega. Toodang oleks mõeldud Eesti turule. Ekspordiks tuleks tootmist laiendada.