Pärnumaal said 38 kodu tuleohutumaks

Möödunud aasta alguses keskendus päästeamet sellele, et igasse toetuse pälvinud kodusse paigaldataks remonditööde käigus suitsu- ja vajadusel vinguandur. "Järelnõustamiste põhjal on näha, et kohalikud omavalitsused tulid selle ideega väga hästi kaasa ja enamik projektikodusid on saanud endale anduri. Sama teed läheme 2025. aastal, sest kõige odavamad elupäästjad puuduvad paraku endiselt paljudes kodudes," tõdes Partsioja.