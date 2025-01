Kohalikel valimistel saab e-hääletada Smart-ID abil

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul muudab see e-hääletamise valijatele mugavamaks, sest suur hulk inimesi eelistab igapäevase elektroonilise isikutuvastusvahendina just Smart-IDd. "Tehniline valmisolek Smart-ID kasutusele võtmiseks on olemas ja ka vajalik seadusemuudatus jõustunud," kinnitas Koitmäe.