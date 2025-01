Uuringust selguvad alaealiste erikohtlemise reformi kitsaskohad ja edusammud

“Kuigi karistamine võib tunduda kiire ja lihtsa lahendusena, siis tegelikkuses ta seda kindlasti ei ole,” märkis siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika nõunik Barbara Haage pressiteate vahendusel. “Karistamine, näiteks vangistus, võib küll ajutiselt ära hoida uusi kuritegusid, kuid suurendab tõenäosust, et noor satub kuritegelikku ringkonda ning jätkab pärast vanglast vabanemist oma elu endisel moel.”

Kõik uuringu käigus intervjueeritud olid seda meelt, et alaealiste erikohtlemise reform on samm õiges suunas. Trahvimine ja protokollimine on asendunud taastava õiguse ja mittekaristuslike sekkumistega, mis aitavad noorel paremini mõista tagajärgi ja võtta vastutust. Tuuakse esile, et politsei ja kohtusüsteem on muutunud noortesõbralikumaks, pakkudes paindlikumaid ja individuaalsemaid lahendusi. Vähenenud on karistusregistrisse sattuvate noorte arv. ​



Viimastel aastatel tõstavad üha enam pead kergliiklejate liiklusnõuete rikkumised ning uimastite tarbimine ja omamine.





​Siiski, vaatamata sellele, et reformi üheks mõjuks on olnud alaealiste süütegude arvu pidev vähenemine, on alaealiste õigusrikkumised endiselt probleem. Uuringust tuleb välja, et peamised rikkumised on seotud alkoholi tarbimise, pisivarguste ja vara kahjustamisega. Viimastel aastatel tõstavad üha enam pead kergliiklejate liiklusnõuete rikkumised ning uimastite tarbimine ja omamine.