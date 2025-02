Droonifotod Pärnumaalased osalesid rekordi sünnis

Pärnumaalt lõi kaasa 323 inimest. Pärnu Vallikäärus moodustas südame 137 kaasmaalast, mis üleriigilises pingereas tähendab 16. kohta. Mullu osales Pärnus 298 inimest ja 31 kohas toimunud ettevõtmise edetabelis andis see siis kolmanda koha. Virtsus tuli osalema 79 kohalikku ja see oli eri paikade arvestuses 28. tulemus. Tihemetsas oli südame tegijaid 55 ja Sindis 52 ehk vastavalt 32. ja 33. koht.

Algatuse eesmärk on äratada inimestes hoolivust, tuua kokku eri piirkondade kogukonnad ja moodustada suuri südameid, mis õhust drooniga üles pildistatakse. Kõige suurema osalejate arvuga süda pälvib rändkarika, mis seni on igal aastal läinud eri võitjale.

Suurim süda tekkis tänavu Narvas, kus osales 489 inimest. See on ühtlasi nelja aasta rekord. Eelmine tippmark sündis mullu Raplas, kui üritusel lõi kaasa 368 inimest. Sellega võttis piirilinn endale Raplalt rändkarika, mis varem on olnud Kohtla-Järvel ja Valgas/Valkas.