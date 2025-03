Nimetatud MTÜ on loodud tänavu jaanuaris ja selle tegevusvaldkonnaks on äriregistris märgitud tervishoid ja sotsiaalhoolekanne. Ühingu eesotsas on Jaanus Mäe, kelle MTÜ Sotsiaalne Kaasatus pakub nõustamis- ja sotsiaalteenuseid Pärnu linnas.