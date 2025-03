Selgus, et kauplusse ei tungitud. Haar pakub, et varas himustas aknale karpidega välja pandud tööriistu: akusid, invertereid. Pätt võis kavandada, et lõhub akna ära ja haarab asjad vitriinist kaasa. Selgus aga, et välja olid pandud tühjad karbid, tööriistu sees polnudki. Poe juhataja arutles, et ju varganägu mõtles, et midagi peab ikka võtma, ja haaras kaasa robotniiduki. See aga kaalub 25 kilo ja oli kümmekond meetrit kaupluse aknast eemal tänavale maha visatud.