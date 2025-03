​Praegu paigaldavad ehitajad ka unikive kõnniteedele. OÜ Atemo projektijuht Allar Nairis tõdes, et soe sügis ja talv on aidanud töödega graafikus püsida ja nad said toimetada jõuludeni, nagu plaanitud oli. Lumevaba soe talv ja eelnevate aastatega võrreldes varasem kevad on aidanud kaasa sellele, et märtsi viimasel nädalal saab hakata juba puid-põõsaid istutama.​