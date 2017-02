Sõudekvarteti liige: mõtlesin, et õnnitlev sõber ajas mu sünnipäeva kuupäeva sassi

Presidendi Valgetähe III klassi teenetemärgi saab sõudja Allar Raja.

Kui reporter teda heast uudisest teavitab, ütleb Raja, et ei osanud seda oodata.

"Elu on nagu ikka: ärkad üles, vahetad beebil mähkmed, lähed trenni ja mõtled töökohustustele, omad mured ja rõõmud. See teeb head meelt, kui keegi on sind märganud," arvab ta ja kinnitab, et on alati tore, kui mingi asjaga tegelemine kuhugi välja viib.

Valgetähe III klasssi teenetemärgi pälviv sõudja Taimsood üllatas kõrge tunnustus samuti. Ta arvas, et on uhke tunne oma tiimikaaslastega kuuluda sellesse teenetemärgi saajate väärikasse ritta.

Mulgimaa mees Taimsoo veedab neljapaadi treeningute pärast suure osa ajast Pärnus. Täna teenetemärgi puhul õnnitlust vastu võttes viibib ta meeskonnakaaslase Rajaga Itaalias keskmäestiku murdmaasuusalaagris. Enne seda valmistuti selleks Pärnumaal Jõulumäel alpitoas.

Itaaliast jõuavad spordimehed tagasi 18. veebruaril ja on teenetemärkide kätteandmise ajal Eestis.

Valgetähe III klassi teenetemärgi saav Andrei Jämsa valmistus Hispaanias Sevillas treeninguks, kui sõber teda tunnustuse puhul õnnitles.

"Esiti ma ei saanudki aru, mille puhul sõber mind õnnitleb. Mul on sünnipäev alles viie päeva pärast. Mõtlesin, et ta ajas midagi sassi. Siis ütles, et õnnitleb teenetemärgi saamise puhul."

Jämsa sõnutsi oli presidendilt tunnustuse saamine tore üllatus. "Ma ei ole kunagi sellise asja üle mõelnud ega oska esimese hooga kohe midagi arvatagi. Muidugi on see väga meeldiv üllatus," ütles Jämsä. "Tore, kui meie tulemused on kedagi rõõmustanud ja oleme kedagi innustanud."

Endreksonile on see juba teine kord presidendilt kõrge autasu saada. Kaheksa aastat tagasi pärast hõbemedali võitmist Pekingi olümpiamängudel pälvis ta presidendilt Valgetähe II klassi teenetemärgi. Tänavu tunnustab president teda Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgiga.