Sindi volikogu valis Urmas Saardi aasta inimeseks

Ettepaneku valida Sindi läinud aasta inimeseks Saard tegid Sindi muuseum ja ajalooklubi.

Kandidatuuri esitajad tõid välja, et Saardi algatusel loodi 2014. aasta detsembris Eesti lipu seltsi Sindi osakond. Peale selle toodi esile, et Saard on kohaliku ajalooklubi aktiivse liikmena üks peamisi ideede algatajaid ja et tema käis välja idee rajada Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks mälestusmärk ajakirjanikule, riigitegelasele ja diplomaadile Julius Friedrich Seljamaale. Eri meediakanalites avaldatud kirjutiste ja fotoreportaažidega olla Sindi aasta inimene andnud hindamatu panuse Sindist positiivse kuvandi loomisel.

Sindi laulukoor, linnaraamatukogu ja seltsimaja esitasid volikogule ettepaneku nimetada aasta inimeseks koorijuht Kristel Reinsalu.

Tänasel volikogu istungil osalejatest moodustas lõviosa koalitsioon: opositsioonist ehk Isamaa ja Res Publica Liidust oli kohal üks liige.