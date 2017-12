Ülikiire interneti algatus läheb taas kaardistamisringile

Kuigi ka DigiTee meeskond pani suurt rõhku kaardistamisele ja joonistas inimeste sooviavalduste põhjal Pärnumaa kaardile hulga punaseid täppe, on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kinnitusel vaja infot edasi koguda.

"Sellel kaardistamisel on kaks eri külge. Maakondadelt on info olemas inimeste kohta, kes ülikiiret internetti soovivad. Nüüd küsime ettevõtjatelt, kuhu nad turu tingimustele vastavalt võrgu ehitada plaanivad," rääkis ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.

Ruuda selgituse järgi läheb seda teadmist vaja, et riik ei satuks võrku ehitades vastuollu Euroopa Liidu riigiabitingimustega. Nimelt on riigi investeeringud lubatud vaid turutõkke piirkondades ehk paikades, mille puhul pole ettevõtetel huvi ülikiiret internetti võimaldavat võrku rajada.

Kogu info peaks koos olema jaanuari lõpuks ja pärast seda korraldab tehnilise järelevalve amet hanke sidevõrgu rajamiseks just neis turutõkkepiirkondades, teisisõnu valgetel aladel.

Kui hange õnnestub ja ülejäänud protsesski kulgeb takistusteta, võivad esimesed inimesed projekti raames ülikiire interneti saada aasta-paari pärast. Kas need esimesed võiksid olla Pärnumaalt kui maakonnast, mis oli kogu temaatika eestvedaja ja kus jõuti DigiTee raames kõige kaugemale, ministeeriumi esindaja öelda ei osanud.

"Emotsionaalselt võib sellest ootusest aru saada, sest Pärnumaa on tõesti tubli olnud," märkis Ruuda, kuid lisas, et piirkond, kus esimesena ehitama hakatakse, selgub pärast hanget.

"Aga kui tööd on rohkem ette ära tehtud, siis on loomulik, et saab ka kiiremini ehitama hakata," andis Ruuda pärnumaalastele põhjust loota.