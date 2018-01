Kunstnikud tahavad esimesena maailmas Eesti hümni GPSi abil kaardile kanda

GPS-kunstnikud said idee leedukatelt, kellel on käsil samasugune kampaania.

Eesti hümnis on 78 sõna. Kui sellele lisada pealkiri, autorid ja mõni täiendus, saab kokku täpselt 100 sõna. Üks sõna on kohalikel GPS-kunstnikel juba tehtud, 99 jäänud. Mitme sõna kujundamine on juba broneeritud.

Ehkki Leedu hümnis on vaid 50 sõna ja neil on kaardile kantud praeguseks mitu sõna, loodavad liikumiskampaania eestvedajad lõunanaabritest kiiremad olla ja esimese riigina Eesti hümni sõnad kaardile „joonistada”.

GPS-kunstnike kommuuni eesvedaja Reigo Kimmel loodab, et kui kaasalööjaid jagub, jõuab hümni sõnad kaardile kanda 24. veebruariks. Kui see ei õnnestu, loodetakse idee teostada juubeliaasta jooksul.

Lõpptulemusena on plaanis luua eraldi leht, kus kõik sõnad ridade kaupa ja loetavalt välja toodud. Iga sõna juurde oleks märgitud selle autor ja link viiks kaardil reaalsele teekonnale.

Kuidas Eesti hümni kaardile kandmises kaasa lüüa, saab täpsemalt lugeda veebilehelt gpskunst.ee.