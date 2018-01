Pärnu noored lõbustavad end korvijooksu tehes

Novembri ja detsembri lõpus kasutasid korvijooksjad eri poodides korduvalt kiirvarguse taktikat: ladusid ostukorvid kaupa täis ja seejärel põgenesid joostes. Sel moel täiendasid pikanäpumehed varu vähemalt neljas kaupluses.

Esimesel korral käisid noorukid novembrikuu laupäevaõhtul sees kaupluslaos Kanpol. Natuke enne üheksat jõudis sealt G4Si juhtimiskeskusesse teade, et kaks noormeest jooksid alkoholi täis ostukorvidega maksmata välja. Kuue minutiga kohale jõudnud turvaekipaaž tegi lähiümbrusele küll tiiru peale, kuid vargaid tabada ei õnnestunud.

Politseist kinnitati Pärnu Postimehele, et tol korral varastati laost siiski vaid kolm pudelit viina. Selles kuritöös kahtlustatav on nüüdseks kinni peetud ja juhtunu asjaolude uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.

28. detsembril tegutsesid kelmid juba julgemalt, võttes samamoodi ette vähemalt kaks poodi.

28. detsembril tegutsesid kelmid juba julgemalt, võttes samamoodi ette­ vähemalt kaks poodi. Esmalt joosti läbi­ Mai SuperAlkost: võib-olla juba eelseisvale nädalavahetusele mõeldes virutati sealt kaks ostukorvitäit alkoholi. Seejärel mindi Mai Selverisse, kust haarati taas kaasa kahe korvi jagu­ tooteid.

Mai SuperAlko anonüümseks jääda soovinud töötaja selgitust mööda ei äratanud noormehed kahtlust. Töötaja lisas, et isegi videopildilt uurides paistsid nad viisakad ja käitusid tavapäraste ostjatena.

Noorukid jalutasid töötaja sõnutsi poest läbi rahulikult kaupa valides ja enne plehku panemist uudistasid veel kassa lähedal. Sestap tuli seda suurema üllatusena, kui noored järsku plagama pistsid: selliseks käitumiseks ei ole üldjuhul valmis isegi paljunäinud klienditeenindajad.

Hiljuti registreeriti Pärnu politseijaoskonnas veel üks korvijooksu puudutav avaldus. 28. detsembril jooksis kaks noormeest läbi Mai Olerexi tanklast, haarates samuti kaasa ostukorvidki.

Politsei uurib nende juhtumite asjaolusid ja tegeleb varaste tuvastamisega, soovitades ettevõtjatel vargustest teada anda esimesel võimalusel. “Kui vana kaamerapilt on üle salvestatud, on varguse toimepanijaid seetõttu raskem tuvastada,” sõnas Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalitluse juhtivuurija Ago Kärtmann.