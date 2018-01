Ajakirjanikud otse-eetris: "EV 100" olgu pidu kogu riigile

Ajakirjanikud kutsusid üles Pärnumaa spordiveterane pakkuma abi valdavalt spordivõistlusi pildistanud Aksel Randmeri (1923–2009) fotokogus sündmuste ja osaliste tuvastamisel. Muuseum kavatseb digiteerida umbes 100 000 fotot aastatest 1956–2001. Sporditreenerist harrastusfotograaf Randmer jäädvustas peale spordisündmuste argielugi. Seepärast on fotokogul hindamatu väärtus Pärnu ja Pärnumaa lähiajaloo ilmestamisel. "Väga hea, et Randmeri pärijad otsustasid kogu annetada Pärnu muuseumile, mitte kuhugi kaugemale. Nüüd on see meil vajadusel käe-jala juures," arvas Vilgats.

Roosaar tegi ettepaneku, et juubeliaastal võiks lähendada inimeste keelekasutust, et inimesed saaksid üksteisest aru. Paljud ei pruugi midagi taibata, kui poes infoletis öeldakse, et server on maas.

Ajakirjanikud rääkisid Rüütli platsi ümberkujundamisest, mida uues kuues 23. veebruaril ilmselt ei näe. Platsi on rekonstrueeritud lugematu arv kordi: Pärnu 750. aastapäeva puhul, seoses Lenini kujude vahetamise, Eesti Panga Pärnu osakonna maja ehitamisega ja enam-vähem 90 aastat tagasi, kui otsiti kohta Lydia Koidula ausambale.

Roosaar meenutas, et Rüütli platsiga on seotud dilemma, kas see peaks olema ametlikeks üritusteks või osa mõnusast linnaruumist. Loodetavasti tehakse panus viimati nimetatule, sest marssimiseks jagub ruumi teatri ees.

Tõdeti, et riigi juubeliks saab korda osa kesklinnast, mis haarab uut bussijaama. Südalinn on tublisti arenenud, peale bussijaama on kerkinud Martensi ja Malmö maja.

Loodetavasti pälvib aastapäeva tähistamine Pärnus palju tähelepanu. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistatakse kõikjal Eestis ja ajaleht ei jäta kajastamata maakonnaski toimuvat.