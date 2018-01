Pärnumaalt esitati erihooldekande teenuskohtade loomiseks kaks taotlust

Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Oskar Lepik selgitab, et erihoolekande kohtade loomine ei tähenda tingimata uue hoone ehitust, vaid tegemist võib olla uute ruumide ostu ja kohandamise või renoveerimisega. Lepik sõnas, et kuna praegu ei ole teada, millised projektitaotlused rahuldatakse, ei saa ministeerium täpsustada, kuhu Pärnumaal uusi erihoolekande teenuskohti teha soovitakse.

"Erihoolekande nüüdisajastamisega loome psüühika- ja intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning toetame nende võimalikult iseseisvat hakkamasaamist," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Ministri sõnade kohaselt saavad inimesed, kes seni elanud pere hoole all, nii edaspidi paindlikuma teenuse. "See vabastab pereliikmed ülemäärasest hoolduskoormast, võimaldab neil minna tööle ja osaleda ühiskonnaelus. Kohalike omavalitsuse ja kogukondade pakutavad teenused on väga tähtsad."