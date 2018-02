Linn kaalub Munalaiu sadamasse lisahoiatustahvlite panekut

Et sõnum autojuhtidele kohale jõuaks, kaalub linn selgitavate lisahoiatustahvlite ülespanekut Munalaiu sadama alale. Sellest on linnapea juba Tõstamaa osavallakeskuse juhi Anu Petersoniga juttu teinud.

Kosenkranius käis eile õnnetuspaigas ja teatas, et sadamas ei ole jää peale minekut keelavat silti. "Linna poolt tulles keerab enne sadamat paremale mere äärde üks pinnasetee, kust on läinud ametlik Kihnu jäätrass ja sinna on pannud liiklust reguleerivad märgid - kas on lubatud või keelatud jäätrassile sõita - maanteeamet, aga see kaubik ei sõitnud eile jääle sealt, vaid otse sadamast, kust liigub Manijale hõljuk," kirjeldas ta.