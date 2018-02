Kuidas läbi jää vajunud autost pääseda?

* Mitte mingil juhul ei tohi hakata uksi lahti kangutama. Neid on veesurve tõttu väga raske avada. Kui aga uksed õnnestub lahti teha, tulvab vesi säärase jõuga salongi, et välja sealt enam ei saa.

Strideri sõnutsi on peamine vältida paanikat. Samuti tuleb arvestada, et paljudel tänapäeva autodel ei tule esiklaas seest jalgadega lüües enam eest ära, kuna see on kere kandeosaks muutunud ja tugevalt ette liimitud. Luksusautodel on küljeklaasidki väga tugevad.