Kindlustus hüvitas 35 000 eurot

Õnnetusjuhtumitest paistavad Pärnumaal silma olme- ja sporditraumad. "Eelmisel aastal teatati meile 80 olmeõnnetusest, ligemale pool neist on seotud kukkumisega. Samuti käsitletakse olmetraumadena lõike-, torke- ja põletushaavu. 15 protsenti õnnetusjuhtumitest on sporditraumad, kõige rohkem on vigastusi saadud meeskondlikes pallimängudes," teatas Lepvalts.