Noortekamp kangutas müügiplatsil autouksi

"Kohe näha, et sõbrapäev! Meil käisid eile luurel noored Renault` ja Dacia fännid, kes ronisid kolmekesi korraks üle aia hoovi ning tutvusid mitme autoga kättpidi uksi katsudes," seisab Pereauto OÜ Facebooki lehel.

Ettevõtte juhatuse liige Martin Pütsep märkas üleeile hilisõhtul 23.40 asutuse kaamerapilti kontrollides, et aias, kus müüdavad autod seisavad, on lumel näha jalajälgi, mida tavaliselt sellise koha peale ei satu. Pitli uurides märkas ta peagi kolme noort, poissi ja kaht tüdrukut, katsumas autode uksi ja luuramas ümber hoonegi. Pütsep ütles, et õnneks midagi ei lõhutud, küll tekitas säärane juhtum ettevõtjale mõistagi meelehärmi.