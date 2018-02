Pärnu ja Lihula vahel sõitjad olgu tähelepanelikud

Liini teenindava AS Hansa Bussiliinide regiooni juhataja Margus Maiste sõnade kohaselt jäävad kõnealusel maakonnaliinil sõiduplaanist välja Lõpe, Paimvere ja Oidrema tee peatus. Nimetatud pea­tusi läbib aga endiselt kolm bussi, mis sõidutavad soovijaid liinidel 47, 324 ja 325.

Paadrema silla peatus jääb teele vaid siis, kui sinna on keegi pileti ostnud või dispetšerile on telefonitsi ette teada antud, et keegi soovib sellest peatusest bussi peale tulla.