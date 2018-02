Galerii: Konstantin Pätsi sünnikohas teenis aplausi mõte rajada presidendile pealinna ausammas

"Ta oli mees, kes julges siis, kui kaalul oli küsimus, kas noore riigi valitsus hakkab ülekaalukatele punaste vägedele vastu, öelda selgelt: meil ei ole teist valikut, me võitleme selle vabaduse eest ja selles võitluses me saavutasime võidu, me jääme alati mäletama meie väikese rahva suurt poega," rääkis Reinsalu Pätsist, meenutades, et Eesti Vabariigi väljakuulutamise ajal oli president 44aastane. "Kui me praegu vaatame sellele, et meie pealinnas on püstitatud mälestahvel vaid ühele riigipeale ja see riigipea on Vene Föderatsiooni riigipea Boriss Jeltsin, siis ma ütlen siin ja täna Eesti Vabariigi 100. aastapäeva künnisel: me loome oma riigi loojale Konstantin Pätsile ka Eesti Vabariigi pealinna korraliku mälestusmärgi. See on meie võlg, mille peame tasuma."