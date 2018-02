Päästjad tõttasid lastele jääle appi

Pääste valvepressiesindaja sõnutsi olid lapsed ohtlikus kohas, sest lähedal oli lahtine vesi. Kui päästjad kohale jõudsid, jooksid lapsed ära. Seda, kui vanad lapsed olid, täpselt teada ei ole, küll võib nende kasvu põhjal pressiesindaja teatel eeldada, et tegu on sellises vanuses lastega, kes ei oska veel ohte õigesti hinnata.

Valvepressiesindaja paneb vanematele südamele, et alanud on koolivaheaeg, mistõttu on tähtis lastele selgitada, et isegi juhul, kui veekogusid kattev jääkiht on enamjaolt paks, pole ühelegi veekogule minek ohutu.