Kihnu Keretäüs sai Lihulast head nõu

Kukk andis Kihnus põhjaliku ülevaate kohvikutepäeva korraldamisest: meeskonna loomisest ürituse turundamiseni. Tekkis lennukaid ideid, mille tulemusel lepiti kokku, et üsna pea korraldavad kihnlased oma meeskonnas tutivärvimise õpikoja. Kihnlastele kohaselt on siin tegu sõnamänguga: Kihnu traditsioonilised pulmakaunistused on värvilised puidulaastudest tutid. Nimelt soovib Kihnu kodukohvikute meeskond selliseid tutte söögikohtade ehtimiseks kasutada.

"Kohvikutepäeva korraldamise üks edu võtmeid on ühtehoidev ja entusiastlik meeskond," selgitas Kukk ja lisas, et temal on vedanud, sest just niisugused inimesed Lihulas ongi. "Mul on hea meel, et koolitusel osalenud olid avatud ja toredad ning ma siiralt usun, et Kihnu esimene kodukohvikute päev õnnestub 100 protsenti."