Trahv kasvas mehe teadmata mitmekordseks

Möödunud aasta septembris sõitis Valeri Via Baltical Reiu kiiruskaamerasse lubatust üheksa kilomeetrit suurema tunnikiirusega. Seda, et ta on trahvi saanud, sai ta enda väitel teada alles tänavu veebruaris, kui kohtutäitur teatas talle, et arestib tema pangakontolt raha.