Galerii: esimesel robootikavõistlusel madistas sadakond noort

Üritusel oli oma robotitega kohal pea 100 noort robootikut. Seda, et robootika on laste seas populaarne, oli kohapeal tunda ja näha. Mõõtu võttis noori eri kooliastmetest. Kaheksa-aastane Anneliis Lõhmus ja üheksane Mirelle Korol osalesid oma robotiga edukalt Mboti joonejärgimises. Küsimusele, mis neile robootika juures enim meeldib, vastasid mõlemad, et programmeerimine.

Robomadina korraldusmeeskonna liige ja Pärnu Ülejõe põhikooli tehnoloogiaõpetaja Kalmer Kivi sõnade kohaselt on võistluse üks ideid pakkuda piirkonna noortele võimalust robootikateadmisi ja -oskusi teistega võrrelda. Sütevaka humanitaargümnaasiumi informaatikaõpetaja Väino Tuisk lisas, et kuna võistlus on suuresti Pärnumaa-põhine, sobib see hästi alustajatele esimese kogemuse saamiseks, kui võib-olla kohe suurtele jõuproovidele minna ei julge.