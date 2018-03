Tselluloositehasel oleks Pärnumaal konkurente

Kavandatava tselluloositehase asukohavaliku eelanalüüs selgitas, et Eestis on kolm küllaldase mageveehulgaga piirkonda: Pärnu jõe alamjooks, Suure Emajõe ja Narva jõe jõgikond.

OÜ Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava kinnitas, et veeressursist Pärnu jõe alamjooksul piisaks plaanitava tehase rajamiseks, aga eelanalüüs võttis arvesse ka toorme transpordikulusid ja pikaajalist konkurentsivõimet toormeturul võrreldes samalaadsete tehastega Skandinaavias. Selgus, et pikas perspektiivis on kõige konkurentsivõimelisem tehase asukoht võimalikult kaugel merest ja sadamatest ehk konkurentide toormeallikatest, aga tooraine keskel, vähendamaks transpordikulusid. “Pärnu piirkond on mere ja sadama vahetus läheduses, seega konkurentsi mõttes palju haavatavamas piirkonnas,” põhjendas ta.